Город под горой: раскрыто, где Трамп встретит апокалипсис

Этот комплекс, как сообщает The Sun, представляет собой лабиринт тоннелей и помещений, высеченный почти в 70 000 тоннах гранита и способный выдержать прямой ядерный удар. Утверждается, что бункер переживет взрыв, «в тысячу раз более мощный, чем бомба, сброшенная на Хиросиму», даже с близкого расстояния.