Мюнхенский аэропорт возобновил полеты после второй приостановки из-за БПЛА

Мюнхенский аэропорт заявил о возобновлении полетов после их приостановки из-за сообщения о беспилотниках.
Полеты приостанавливались второй раз за сутки.
Аэропорт заявил, что восстановление полетов будет осуществляться поэтапно и рейсы в течение всего дня могут отправляться с опозданием.
