Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мюнхенский аэропорт возобновил полеты после второй приостановки из-за БПЛА

Мюнхенский аэропорт заявил о возобновлении полетов после их приостановки из-за сообщения о беспилотниках.

Мюнхенский аэропорт заявил о возобновлении полетов после их приостановки из-за сообщения о беспилотниках.

Полеты приостанавливались второй раз за сутки.

Аэропорт заявил, что восстановление полетов будет осуществляться поэтапно и рейсы в течение всего дня могут отправляться с опозданием.

Читайте материал «Американский публицист Эртл посоветовал соотечественникам посетить Россию».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше