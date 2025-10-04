Котенок: российские военные заняли территории на юге Родинского

Продвигающиеся на красноармейском направлении российские бойцы заняли территории на юге города Родинское, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«В Родинском штурмовым группам ВС РФ удалось занять большую часть южной части, продвинувшись около 500 м», — написал он.
Котенок сообщил о боях в центральной части города, а также на его востоке и северо-востоке.
Согласно сведениям военкора, к северу от Родинского российские бойцы атакуют позиции ВСУ в направлении Гришина.
Ранее стало известно о взятии под контроль военнослужащими РФ территорий в южной части Красноармейска.