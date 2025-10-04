Ричмонд
Котенок: российские военные заняли территории на юге Родинского

Военкор сообщил о боях в центральной, восточной и северо-восточной частях города.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на красноармейском направлении российские бойцы заняли территории на юге города Родинское, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«В Родинском штурмовым группам ВС РФ удалось занять большую часть южной части, продвинувшись около 500 м», — написал он.

Котенок сообщил о боях в центральной части города, а также на его востоке и северо-востоке.

Согласно сведениям военкора, к северу от Родинского российские бойцы атакуют позиции ВСУ в направлении Гришина.

Ранее стало известно о взятии под контроль военнослужащими РФ территорий в южной части Красноармейска.