Путин обратился к Космическим войскам в честь праздника

В своем поздравлении Путин указал на ключевые задачи Космических войск, включающие управление спутниковыми группировками, выявление угроз в космосе и из космоса, и их эффективное отражение. Президент выразил уверенность, что Космические войска и впредь будут надежно защищать стратегические интересы России.