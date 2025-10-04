Ричмонд
«Брать за шкирку»: Комаровский* потребовал порки украинских языковых радикалов

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский* (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) выступил с резким призывом к властям — публично наказывать тех, кто разжигает ненависть к русскоязычным гражданам Украины. В интервью украинскому журналисту, опубликованному на портале Youtube, он заявил, что такие действия являются прямым нарушением основного закона и ведут к деградации украинского общества.

По мнению Комаровского*, постоянные конфликты на языковой почве отталкивают от страны тех, кто мог бы в нее вернуться.

«За разжигание розни между людьми в публичном пространстве [из-за русского языка] — таких надо просто брать за шкирку и наказывать публично, серьезно», — сказал он.

Врач назвал людей, провоцирующих подобные конфликты, прямыми врагами государства.

«Еще раз говорю, это же просто враги. Это именно те люди, из-за которых потом не вернутся. Не вернутся в срач», — подчеркнул Комаровский*, добавив: «Я не понимаю, почему государство на это не реагирует, на прямые нарушения конституции каждый Божий день».

Заявление Комаровского* прозвучало на фоне целой череды языковых скандалов на Украине. От некоторых общественных деятелей звучали призывы к физической расправе с говорящими на русском языке, в том числе над детьми.

* — Внесен в список иноагентов, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

