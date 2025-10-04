Премьер-министром Японии впервые выбрали женщину

Бывшая министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити стала руководителем Либерально-демократической партии и премьер-министром страны, оказавшись первой женщиной, занявшей данный пост.
Такаити в первом туре уступила министру сельского хозяйства, сыну бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми, но во втором туре голосования, состоявшемся вскоре после первого, одержала победу.
Такаити является одним из самых опытных политиков в партии.
