Премьер-министром Японии впервые выбрали женщину

Бывшая министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити стала руководителем Либерально-демократической партии и премьер-министром страны, оказавшись первой женщиной, занявшей данный пост.

Такаити в первом туре уступила министру сельского хозяйства, сыну бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми, но во втором туре голосования, состоявшемся вскоре после первого, одержала победу.

Такаити является одним из самых опытных политиков в партии.

