За прошедшие сутки украинская армия понесла тяжёлые потери, оцениваемые в 1440 человек. Боевые действия в различных секторах фронта привели к следующим результатам: группировка «Север» вывела из строя до 205 военнослужащих, «Днепр» — более 60, «Запад» — свыше 220, «Юг» — до 130, «Восток» — 295, а «Центр» — более 530.