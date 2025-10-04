Путин поздравил Космические войска с профессиональным праздником

«Уверен, что вы и впредь будете твердо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины», — отметил глава государства.
«Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников. Среди ваших ключевых задач — управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости — их эффективное отражение», — подчеркнул президент.
Путин заявил, что создание Космических войск стало знаковым событием в истории Вооруженных сил РФ, поскольку это позволило продолжить централизованно развивать отечественные космические силы и средства, которые надежно обеспечивают национальную безопасность на земле и в околоземном пространстве. Президент отметил, что прорывные проекты, современные космодромы, научные центры, мощные и конкурентоспособные космические системы были созданы благодаря самоотверженному труду талантливых ученых, конструкторов, военнослужащих и гражданских специалистов.
4 октября ежегодно с 2006 года в ВС РФ отмечается День Космических войск. Установлен указом президента РФ Владимира Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории научно-исследовательского и испытательного полигона Минобороны СССР (впоследствии — космодром Байконур) в Казахстане.