Путин поздравил Космические войска с профессиональным праздником

4 октября ежегодно с 2006 года в ВС РФ отмечается День Космических войск. Установлен указом президента РФ Владимира Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории научно-исследовательского и испытательного полигона Минобороны СССР (впоследствии — космодром Байконур) в Казахстане.