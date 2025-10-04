Дизен: из речи Путина на «Валдае» следует, что ЕС разрушил отношения с РФ

Речь президента России Владимира Путина, с которой он выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», свидетельствует о том, что Европа разрушила свои отношения с РФ, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.