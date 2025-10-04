Ричмонд
Дизен: из речи Путина на «Валдае» следует, что ЕС разрушил отношения с РФ

По мнению норвежского профессора, главный вывод из слов президента России состоит в том, что «будущее — это Азия».

Источник: Аргументы и факты

Речь президента России Владимира Путина, с которой он выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», свидетельствует о том, что Европа разрушила свои отношения с РФ, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Мой главный вывод из речи Путина: Азия — это будущее. Россия может работать с Америкой, но она покончила с Европой», — высказался Дизен в своем X-аккаунте*.

Путин выступил с речью в четверг, 2 октября. В частности российский лидер упомянул Европу, призвав европейских политиков, говорящих якобы об угрозе со стороны Москвы, уняться, спать спокойно и заниматься своими проблемами.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.