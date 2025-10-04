Ричмонд
Президент Польши направил войска на границу с Германией и Литвой

Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился направить к пропускным пунктам и госгранице с Германией и Литвой войска. Они пробудут там до 4 апреля 2026 года, сообщает польское Бюро нацбезопасности.

Источник: Reuters

Согласно постановлению, подписанному господином Навроцким, вооруженные силы Польши должны помочь пограничникам. Военнослужащие заступят на дежурство с 5 октября. Решение принято для «обеспечения неприкосновенности госграницы, общественной безопасности и порядка в районе пунктов пропуска», уточняется в документе.

На этой неделе МВД Польши продлило пограничный контроль на границе с Германией и Литвой до 4 апреля 2026 года. Мера введена с 7 июля. По заверениям властей, проверяют только «подозрительные» машины и автобусы, а также транспортные средства с большим числом пассажиров или тонированными стеклами.