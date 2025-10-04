Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РСЗО «накрыли» скопление боевиков ВСУ в запорожском селе Приморское

По информации источников, место сосредоточения военнослужащих противника было выявлено на севере села.

Источник: Аргументы и факты

РСЗО «Град» ударили по скоплению боевиков ВСУ в запорожском селе Приморское под Степногорском, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, скопление военнослужащих противника было выявлено в ходе разведки с воздуха на севере Приморского.

После передачи координат расположения украинских боевиков российским артиллеристам данный квадрат «накрыли» реактивные системы залпового огня.

Информации о потерях противника в результате удара нет.

Ранее появились сообщения о поражении ракетами крупного пункта временной дислокации ВСУ, выявленного на территории колонии в Павлограде Днепропетровской области.