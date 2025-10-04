РСЗО «накрыли» скопление боевиков ВСУ в запорожском селе Приморское

РСЗО «Град» ударили по скоплению боевиков ВСУ в запорожском селе Приморское под Степногорском, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, скопление военнослужащих противника было выявлено в ходе разведки с воздуха на севере Приморского.
После передачи координат расположения украинских боевиков российским артиллеристам данный квадрат «накрыли» реактивные системы залпового огня.
Информации о потерях противника в результате удара нет.
Ранее появились сообщения о поражении ракетами крупного пункта временной дислокации ВСУ, выявленного на территории колонии в Павлограде Днепропетровской области.