Путин поздравил военных с Днем Космических войск

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, командование и ветеранов с Днем Космических войск.
Космические войска занимаются управлением спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявлением угроз России в космосе и из космоса и при необходимости могут обеспечить эффективное отражение таких угроз, говорится в поздравительной телеграмме, которую опубликовал сайт Кремля.
Путин высказал уверенность, что Космические войска будут и впредь защищать стратегические интересы РФ.
