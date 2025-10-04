Путин поздравил военных с Днем Космических войск

Космические войска занимаются управлением спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявлением угроз России в космосе и из космоса и при необходимости могут обеспечить эффективное отражение таких угроз, говорится в поздравительной телеграмме, которую опубликовал сайт Кремля.