Демешин лично контролирует ситуацию с топливом в Хабаровском крае

Заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева уточнила, что с дизельным топливом перебоев не было, и его количество в регионе достаточно. «Благодаря совместной работе с Минэнерго РФ количество топлива, выставляемого на бирже, за сутки увеличилось, но его всё равно пока недостаточно. С учётом лимитов на бирже действуют ограничения — до 70 литров для юрлиц, до 30 литров для физлиц, в канистры топливо не отпускают», — добавила она, сообщает телеграм-канал Демешин.