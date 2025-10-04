Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демешин лично контролирует ситуацию с топливом в Хабаровском крае

Губернатор рассказал, как стабилизируется подача бензина и дизеля в районах.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае ситуация с топливом постепенно нормализуется. «Ситуацию контролирую лично и буду держать вас в курсе обо всех изменениях», — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.

По его словам, очередей на заправках в Советско-Гаванском, Ванинском и Верхнебуреинском районах больше нет, а бензин марки АИ-92 и АИ-95 доступен всем желающим.

Заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева уточнила, что с дизельным топливом перебоев не было, и его количество в регионе достаточно. «Благодаря совместной работе с Минэнерго РФ количество топлива, выставляемого на бирже, за сутки увеличилось, но его всё равно пока недостаточно. С учётом лимитов на бирже действуют ограничения — до 70 литров для юрлиц, до 30 литров для физлиц, в канистры топливо не отпускают», — добавила она, сообщает телеграм-канал Демешин.

Жителям края рекомендуется учитывать лимиты и планировать заправку заранее, пока поставки полностью не нормализуются.