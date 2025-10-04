За кулисами ультиматума: почему оптимизм Трампа удивил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был удивлен утверждением президента США Дональда Трампа, что палестинское движение ХАМАС готово двигаться к миру. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
Реакция израильской стороны последовала на фоне жесткого ультиматума, который Трамп выдвинул ХАМАС через свою соцсеть Truth Social. Президент США дал движению время до вечера воскресенья, чтобы принять его условия, пригрозив в противном случае обрушить на них «весь АД, какого еще никто не видел».
Несмотря на воинственную риторику, Трамп выразил уверенность в успехе, заявив, что дает ХАМАС «один последний шанс».
Этот оптимизм, удививший Нетаньяху, контрастирует с официальной позицией самого ХАМАС. Представители движения ранее заявляли, что не приемлют формата «бери или уходи» и рассматривают предложение в «серых тонах», настаивая на своем праве «быть частью переговоров».
В свою очередь газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников из стран, выступающих посредниками в урегулировании конфликта, сообщила, что движение ХАМАС приняло основные положения плана президента США Дональда Трампа по Газе, однако внутри ХАМАС по-прежнему сохраняются острые разногласия относительно дальнейших действий.
Израильский правительственный источник сказал в интервью РИА «Новости», что переговорная группа «получила указание от политического эшелона подготовить отправку делегации для обсуждения деталей плана по освобождению израильских заложников в обмен на освобождение некоторого количества палестинских террористов из тюрем».
