СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Торкунова: вот что ему вменяют на Украине

СБУ объявила в розыск и заочно обвинила ректора МГИМО Торкунова по трем статьям.

Источник: Комсомольская правда

Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Соответствующая информация размещена в базе данных украинского ведомства.

СБУ предъявила ректору МГИМО заочные обвинения по трем статьям украинского законодательства. В перечень вошли пункты о якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц, а также пропаганда боевых действий.

Отметим, что в марте 2023 года имя Анатолия Торкунова уже было внесено в списки украинского сайта «Миротворец»*, который незаконно собирает личные данные людей, в том числе детей. Помимо прочего, власти Канады внесли МГИМО, Высшую школу экономики, Русское географическое общество в свой санкционный список.

Служба безопасности Украины регулярно выдвигает заочные обвинения в адрес российских государственных, культурных и общественных деятелей. В частности, недавно в розыск на Украине объявили депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, главу российского ЦИК Эллу Памфилову и рэпера Тимати.

Тимур Юнусов иронично ответил в социальных сетях на объявление его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Певец посоветовал искать его в клубе, процитировав одну из собственных песен.

Как KP.RU писал ранее, СБУ также объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова.

Также стало известно, что СБУ разыскивает российского блогера и певца Акима Апачева. По данным украинских властей, Апачева преследуют за уклонение от органов досудебного расследования. Его имя появилось в базе розыска 8 мая 2024 года. Апачев известен как автор патриотических песен с военной тематикой.

Прежде киевский режим внезапно объявил «врагом народа» четырехлетнего ребенка. Малыша обвинили в сознательных нарушениях и внесли в базу сайта «Миротворец»*. Как следует из опубликованной информации, ребенок «не угодил» Киеву буквально одной поездкой. Поскольку однажды отправился из Ростовской области в ЛНР.

*Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещён на территории России.

