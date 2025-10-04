Ричмонд
Ермаков: бойцы РФ освободили Федоровку под Северском

Опубликованы кадры с флагами РФ, развернутыми российскими военными на территории освобожденного села.

Источник: Аргументы и факты

Расположенное неподалеку от Северска село Федоровка перешло под контроль российских войск, сообщил в субботу в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«По оперативным сведениям, наши войска освободили село Федоровка под Северском. Сейчас бои разворачиваются в Кузьминовке», — написал он.

Согласно сведениям Telegram-канала LOSTARMOUR, Федоровку взяли под контроль бойцы 85-й мотострелковой бригады.

Канал опубликовал кадры с флагами РФ, развернутыми российскими бойцами на территории освобожденного села.

Ранее сообщалось о переходе под контроль российских войск села Вербовое в Днепропетровской области.