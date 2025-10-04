Ричмонд
В Японии женщина впервые станет премьер-министром

Лидером правящей в Японии партии стала Санаэ Такаити.

Источник: Комсомольская правда

Правящую Либерально-демократическую партию Японии (ЛДПЯ) возглавит 64-летняя Санаэ Такаити. После утверждения парламентом 15 октября она станет первой женщиной премьер-министром страны.

Во втором туре голосования Такаити набрала 185 голосов. Ее соперник Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми, набрал 156 голосов.

Такаити придерживается консервативных взглядов и выступает за укрепление обороноспособности страны. Осенью 2024 года она проиграла на выборах Сигэру Исибе, который тогда и возглавил правительство.

Напомним, пробыв на посту менее года, Исиба в начале сентября объявил о своем решении покинуть пост председателя правящей Либерально-демократической партии, чтобы предотвратить возможный раскол в партии. Как сообщается, премьер объявил об уходе с поста в партии из-за растущих призывов к смене главы.