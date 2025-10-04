В Японии женщина впервые станет премьер-министром

Напомним, пробыв на посту менее года, Исиба в начале сентября объявил о своем решении покинуть пост председателя правящей Либерально-демократической партии, чтобы предотвратить возможный раскол в партии. Как сообщается, премьер объявил об уходе с поста в партии из-за растущих призывов к смене главы.