В Японии женщина впервые станет премьер-министром

Правящую Либерально-демократическую партию Японии (ЛДПЯ) возглавит 64-летняя Санаэ Такаити. После утверждения парламентом 15 октября она станет первой женщиной премьер-министром страны.
Во втором туре голосования Такаити набрала 185 голосов. Ее соперник Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми, набрал 156 голосов.
Такаити придерживается консервативных взглядов и выступает за укрепление обороноспособности страны. Осенью 2024 года она проиграла на выборах Сигэру Исибе, который тогда и возглавил правительство.
Напомним, пробыв на посту менее года, Исиба в начале сентября объявил о своем решении покинуть пост председателя правящей Либерально-демократической партии, чтобы предотвратить возможный раскол в партии. Как сообщается, премьер объявил об уходе с поста в партии из-за растущих призывов к смене главы.