ВС РФ ударили по наёмникам и тренировочным лагерям ВСУ в Харьковской области

Ранее военный эксперт заявил, что российские военнослужащие активно продвигаются вперёд, оказывая сильное давление практически на все северные пригороды Северска, расположенного в Донецкой Народной Республике. Обстрелы северных районов города направлены на ослабление противника, что, в свою очередь, даёт российским войскам возможность постепенно, но неуклонно продвигаться вперёд.