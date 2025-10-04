Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов с Днём Космических войск

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму командованию, личному составу и ветеранам Космических войск по случаю их профессионального праздника. В обращении глава государства выразил уверенность, что военнослужащие и впредь будут надежно защищать стратегические интересы страны.
В поздравлении Путин отметил, что создание Космических войск стало знаковым событием в истории Вооруженных Сил и всей страны. Он подчеркнул, что это позволило продолжить работу по развитию российских космических сил и средств, обеспечивающих национальную безопасность как на Земле, так и в околоземном пространстве.
Президент констатировал, что за прошедшие годы благодаря труду ученых, конструкторов, военнослужащих и гражданских специалистов были реализованы инновационные проекты, построены современные космодромы и научные центры, а также созданы мощные космические системы.
В завершение президент пожелал ветеранам и всему личному составу Космических войск успехов и всего самого доброго.
Ранее Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск РФ. Он выразил уверенность, что личный состав Сухопутных войск и дальше будет совершенствовать свой профессионализм, решать поставленные задачи и защищать интересы страны и граждан.