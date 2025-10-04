Ричмонд
Губернатор Омской области взял на контроль запуск отопления в домах

Глава региона потребовал от подрядчиков ускорить работы.

На традиционном субботнем совещании, которое в этот раз провели в новом кампусе «Школы 21», губернатор Виталий Хоценко поручил оперативно реагировать на все жалобы, связанные с началом отопительного сезона.

Глава региона потребовал от подрядчиков ускорить работы и обязательно информировать жителей о сроках подачи тепла в каждый конкретный дом.

По словам мэра Омска Сергея Шелеста, все социальные объекты тепло уже получили. Что касается жилого фонда, то на 3 октября к нему подключено 98,5% многоквартирных домов. Полностью обеспечить город теплом планируется уже к 10 октября.