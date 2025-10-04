Радий Хабиров отправился в полуделовую поездку в Ишимбай

«Мы решили создать транспортную альтернативу дороге Уфа — Инзер — Белорецк. На данный момент делаем дорогу до деревни Кулгунино. Дальше, по еще не готовой дороге, доедем до Каги. Работа по строительству — на несколько лет. И мне кажется, эта дорога нам очень нужна», — сказал Глава республики.