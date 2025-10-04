Радий Хабиров отправился в полуделовую поездку в Ишимбай

Глава Башкирии за рулём автомобиля отправился в Ишимбайский район. Как сообщил Радий Хабиров, это полуделовая поездка. Главой целью он назвал осмотр перспективы строительства дороги через Ишимбайский район в сторону Бурзяна и Белорецка.
«Мы решили создать транспортную альтернативу дороге Уфа — Инзер — Белорецк. На данный момент делаем дорогу до деревни Кулгунино. Дальше, по еще не готовой дороге, доедем до Каги. Работа по строительству — на несколько лет. И мне кажется, эта дорога нам очень нужна», — сказал Глава республики.
Другая задача — ознакомиться с ходом благоустройства Ишибая:
«Мы продолжаем приводить в порядок улицы. Сейчас делаем сквер, готовим к установке стелу “Город трудовой доблести”. Хочу посмотреть, как ведется эта работа».
Радий Хабиров отметил, что «такие поездки — это еще и возможность открыть новые туристические места, куда мы потом придем с обустройством, с какими-то мероприятиями. Есть в этой поездке и личное — хочу посетить могилы родителей».