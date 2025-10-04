Первому вице-премьеру Башкирии добавили полномочий

Распоряжением Главы Башкирии скорректировано распределение обязанностей в правительстве региона. Как следует из документа, первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Урал Кильсенбаев «осуществляет координацию деятельности в части согласования решений о порядке предоставления субсидий из бюджета РБ и согласования государственных программ в государственной системе “Электронный бюджет”: министерства молодежной политики РБ, государственного комитета РБ по и высшему образованию».