Первому вице-премьеру Башкирии добавили полномочий

Он будет курировать порядок предоставления субсидий минмолодёжи и госкомнауки в системе «Электронный бюджет».

Источник: Башинформ

Распоряжением Главы Башкирии скорректировано распределение обязанностей в правительстве региона. Как следует из документа, первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Урал Кильсенбаев «осуществляет координацию деятельности в части согласования решений о порядке предоставления субсидий из бюджета РБ и согласования государственных программ в государственной системе “Электронный бюджет”: министерства молодежной политики РБ, государственного комитета РБ по и высшему образованию».

ГИИС «Электронный бюджет» создана минфином РФ и Федеральным казначейством для открытого и прозрачного управления государственными и муниципальными финансами.