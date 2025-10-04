Ричмонд
Жители Нижнего Новгорода жалуются Юрию Шалабаеву на холод в квартирах

Отопительный сезон в городе стартовал 23 сентября.

Источник: Живем в Нижнем

Жители Нижнего Новгорода продолжают жаловаться мэру Юрию Шалабаеву на холодные батареи в квартирах. В своих обращениях горожане указывают адреса, где до сих пор отсутствует отопление. Комментарии они оставляют на странице градоначальника в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, отопительный сезон стартовал в областном центре 23 сентября, а через три дня было объявлено, что тепло поступило в 90% многоквартирных домов. При этом некоторые нижегородцы заявляют, что в их квартирах по-прежнему холодно. Такие жалобы оставляют, в частности, жители домов с улиц Черняховского, Аэродромной, Надежды Сусловой, Маршала Голованова, проспекта Ленина и других домов.

«Пр. Ленина, д. 12 во всем доме нет отопления. Замерзаем! В ДУК обращались, они бездействуют», — написала нижегородка.

«Канавинский район, Московское шоссе, дом 13 в квартирах очень холодно», — пожаловалась другая жительница областного центра.

