Жители Нижнего Новгорода жалуются Юрию Шалабаеву на холод в квартирах

Напомним, отопительный сезон стартовал в областном центре 23 сентября, а через три дня было объявлено, что тепло поступило в 90% многоквартирных домов. При этом некоторые нижегородцы заявляют, что в их квартирах по-прежнему холодно. Такие жалобы оставляют, в частности, жители домов с улиц Черняховского, Аэродромной, Надежды Сусловой, Маршала Голованова, проспекта Ленина и других домов.