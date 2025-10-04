Ричмонд
Губернатор Хоценко провёл совещание в кампусе «Школы 21»

В рамках совещания был поднят и вопрос о старте отопительного сезона.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Омской области

В субботу, 4 октября, губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл оперативное совещание с членами регионального правительства, представителями федеральных ведомств и главами муниципальных районов. Совещание прошло в новом кампусе «Школы 21», который был открыт на прошлой неделе.

В ходе встречи рассматривались вопросы социально-экономического развития Усть-Ишимского и Омского районов. Особое внимание уделили вопросу готовности региона к отопительному сезону. Виталий Хоценко подчеркнул, что руководители профильных ведомств должны внимательно следить за ситуацией и оперативно реагировать на любые сбои в теплоснабжении, особенно в тех местах, где отопление важно для обеспечения нормальной работы объектов социальной сферы.

В совещании принимали участие руководители управлений МВД и МЧС России по Омской области, которые также представили доклады о ситуации в регионе.