Губернатор Хоценко провёл совещание в кампусе «Школы 21»

В ходе встречи рассматривались вопросы социально-экономического развития Усть-Ишимского и Омского районов. Особое внимание уделили вопросу готовности региона к отопительному сезону. Виталий Хоценко подчеркнул, что руководители профильных ведомств должны внимательно следить за ситуацией и оперативно реагировать на любые сбои в теплоснабжении, особенно в тех местах, где отопление важно для обеспечения нормальной работы объектов социальной сферы.