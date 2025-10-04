CBS: США будут выплачивать $2500 подросткам-мигрантам за добровольную депортацию

Пособие в размере $2500 предоставят детям-мигрантам, которые находятся под опекой Управления по переселению беженцев HHS. Однако дети из Мексики не будут иметь право получить это пособие. В уведомлении HHS написано, что выплаты предназначены для «поддержки усилий по реинтеграции после отъезда».