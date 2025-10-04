Экс-помощник президента США описал модель соглашения по Украине

Если будет ясно, что НАТО в целом не готово на такой шаг в обозримом будущем, то России было бы достаточно получить обязательства от США и нескольких других стран — членов альянса о том, что они не будут поддерживать дальнейшее продвижение на восток, считает Грэм: поскольку НАТО действует на основе полного консенсуса, альянс не будет расширяться. Это станет, по его мнению, одной из составляющих гарантий безопасности для России.