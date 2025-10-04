Андрей Бочаров посетил обновленный сквер на проспекте Металлургов в Волгограде

Преображение территории на проспекте Металлургов началось в прошлом году, когда проект благоустройства был выбран жителями на всероссийском голосовании в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Зеленая зона, не благоустраиваемая с момента своего создания, в 2024 году была обновлена: появились новые тротуары, велодорожки, современное озеленение, зоны отдыха с арт-объектами и детская площадка с ветрогенераторами. В 2025 году планируется завершение очередного этапа работ, включая укладку тротуаров и велодорожек, оборудование игровых и спортивных площадок. В следующем году еще 2 гектара территории будут обновлены, включая площадку около «Царицынской оперы».