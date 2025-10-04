Андрей Бочаров посетил обновленный сквер на проспекте Металлургов в Волгограде

«В нашем регионе реализуется около 200 проектов, и этот объект завершен в начале октября. Он открывает завершающий этап работы — от улицы Гончарова до улицы имени Маршала Еременко. В следующем году мы закончим этот проект и продолжим благоустройство общественной территории у храма Иоанна Кронштадтского. Полное завершение запланировано на 2026−2027 годы. Поздравляю жителей Краснооктябрьского района с открытием новой парковой зоны! Это еще один шаг к созданию комфортных общественных пространств», — отметил Андрей Бочаров.
Губернатор подчеркнул важность реализации проектов благоустройства в регионе. На недавнем совещании, посвященном формированию бюджета, глава региона обозначил приоритеты в бюджетной политике, включая развитие муниципальных образований и проекты по благоустройству территорий. Участие жителей, особенно молодежи, в определении приоритетных проектов стало важным аспектом работы: именно они решают, какие проекты будут воплощаться в первую очередь.
«Мы создаем основу для дальнейшего развития муниципальных образований. Волгоград должен стать флагманом в реализации проектов благоустройства. Мы применяем различные подходы и работаем с нашими партнерами и молодежью», — добавил губернатор.
Преображение территории на проспекте Металлургов началось в прошлом году, когда проект благоустройства был выбран жителями на всероссийском голосовании в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Зеленая зона, не благоустраиваемая с момента своего создания, в 2024 году была обновлена: появились новые тротуары, велодорожки, современное озеленение, зоны отдыха с арт-объектами и детская площадка с ветрогенераторами. В 2025 году планируется завершение очередного этапа работ, включая укладку тротуаров и велодорожек, оборудование игровых и спортивных площадок. В следующем году еще 2 гектара территории будут обновлены, включая площадку около «Царицынской оперы».
В результате планомерной работы будет создано единое комфортное городское пространство площадью 6,3 га для отдыха и активного времяпрепровождения более чем 146 тысяч жителей Краснооктябрьского района. В ходе совещания также обсуждались текущие проекты благоустройства в семи районах Волгограда, которые находятся на завершающей стадии или уже сданы. Губернатор отметил, что развитие городской инфраструктуры и новые точки притяжения способствуют улучшению качества жизни и развития населенных пунктов.
В Волгоградской области активно создаются комфортные городские пространства и благоустраиваются общественные территории не только в областной столице, но и в муниципальных образованиях региона. Особое внимание уделяется как крупным, так и локальным проектам в небольших населенных пунктах.
Масштабная работа осуществляется с привлечением ресурсов проекта «Формирование комфортной городской среды», который стал частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году по результатам голосования было выбрано еще 14 проектов в девяти муниципалитетах. В целом в регионе планируется реализация 200 проектов благоустройства, из которых на данный момент завершены работы на 95 объектах.
С 2014 года в Волгоградской области реализовано около 2,7 тыс. проектов на сумму свыше 16,7 млрд рублей во всех муниципальных образованиях.