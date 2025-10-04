Лукашенко о развитии Полесья: в лаптях ходить не хочется

Лукашенко также напомнил о принятой в текущем году программе развития региона, затрагивающей ряд районов Гомельской и Брестской областей на берегах Припяти. Ей, в частности, предусмотрено повышение эффективности использования природного и ресурсного потенциала юга страны, укрепление промышленности и АПК, формирование комфортной среды для жизни населения.