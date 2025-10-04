Ричмонд
Лукашенко о развитии Полесья: в лаптях ходить не хочется

Глава государства отметил, что белорусам в нынешней ситуации некуда деваться и нужно как-то выживать в сложных условиях.

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко во время поездки в Петриковский район напомнил о необходимости выполнения программы по развитию Полесского региона.

Глава государства в субботу отправился на Полесье, где посетил ОАО «Агро-Лясковичи», ознакомившись со строительством сельскохозяйственных объектов в агрогородке Лясковичи.

«Мир переделить хотят. Нам некуда деваться, нам надо выжить. А возвращаться к полешукам — в лаптях ходить — не хочется», — цитирует Лукашенко БелТА.

Президент в этой связи обозначил задачу: Полесье надо «в чувство приводить».

Лукашенко также напомнил о принятой в текущем году программе развития региона, затрагивающей ряд районов Гомельской и Брестской областей на берегах Припяти. Ей, в частности, предусмотрено повышение эффективности использования природного и ресурсного потенциала юга страны, укрепление промышленности и АПК, формирование комфортной среды для жизни населения.

Припятским Полесьем традиционно называют обширную часть территории на юге Беларуси. В нее входит в том числе восточная часть Брестской области.

