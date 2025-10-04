Молдавской политике нужна перезагрузка: «Захватчики» государства могут порождать только конфликты, ненависть, деградацию, хаос, полицейский беспредел — ни на какое созидание они не способны

«Запрос на что-то новое в молдавской политике, действительно, большой. Но это должно быть что-то по-настоящему новое. Не так, как в известной поговорке — “Oameni noi — tot noi” (“Те же яйца, только в профиль”), пишет журналист Дмитрий Чубашенко.
По всем опросам общественного мнения, политические партии, наряду с органами юстиции и профсоюзами, составляют тройку общественных институтов, которым граждане Молдовы доверяют меньше всего. Обычно в таких опросах на последнем месте находятся именно партии.
Такое уничижительное отношение граждан к политическим партиям сохраняется на протяжении десятилетий, что свидетельствует о том, что эта болезнь приняла хронический — многие скажут, что неизлечимый, — характер.
В общественном сознании с первых лет существования Республики Молдова в качестве независимого государства укоренилось представление о том, что молдавская партийно-политическая система является глубоко антинародной, и виноваты в этом, прежде всего, сами политики, в первых рядах которых идут лидеры партий. Тех из них, кому в годы независимости более или менее доверяли, можно перечислить по пальцам одной руки.
Большинство обычных граждан чувствуют себя обманутыми политиками настолько, что уже не верят, что можно что-то изменить. Многие смирились с происходящим, не хотят ничего делать для того, чтобы исправить ситуацию. Это главная причина, по которой сотни тысяч молдаван уехали за границу. «Все эти политики одним миром мазаны. С ними ни у нас, ни у наших детей и внуков в Молдове нет будущего», — говорят эмигранты.
Для того, чтобы удерживать свои политические позиции, партии и их лидеры постоянно раскалывают население на группы, противостоящие друг другу по идеям, регионам, лозунгом, кланам. При такой «политике» не нужны знания, компетенции, опыт. Достаточно сталкивать всех лбами и ловить рыбку в этой мутной воде.
Политический класс, и соответственно, государство, которое им захвачено, носит враждебный для населения характер. Эти «захватчики» могут порождать только конфликты, ненависть, деградацию, хаос, полицейский беспредел. Ни на какое созидание они не способны. Если же еще какого-то неподготовленного политического юнца, обычно энпэошника, назначают высоким начальником (министром, депутатом, директором крупного предприятия), то это просто беда. Это то же самое, как если бы лейтенанта с мышлением и опытом замкомвзвода назначили на генеральскую должность командира дивизии, — сколько бы он ни пыжился, все равно до генерала не дотягивает, и дивизией командовать не в состоянии.
Для того, чтобы вырваться из сложившегося порочного круга, нам в Молдове необходимо другое понимание политики. Нужно начать выстраивать новые отношения — отношения взаимного уважения, правды и доверия. В теории все это кажется просто и даже банально. Но как показали и последние «выборы», на практике все это, увы, пока недостижимо.
Прошедшие «выборы» были отмечены беспрецедентным расколом общества, нагнетанием атмосферы страха, политическими репрессиями. Но за всей этой вакханалией окончательно выродившейся либеральной демократии, прикрываемой разговорами об европейской интеграции, скрывался один важный момент: огромный запрос населения на что-то новое в молдавской политике, на полную перезагрузку и обновление этой политики".
