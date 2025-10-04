Молдавской политике нужна перезагрузка: «Захватчики» государства могут порождать только конфликты, ненависть, деградацию, хаос, полицейский беспредел — ни на какое созидание они не способны

Политический класс, и соответственно, государство, которое им захвачено, носит враждебный для населения характер. Эти «захватчики» могут порождать только конфликты, ненависть, деградацию, хаос, полицейский беспредел. Ни на какое созидание они не способны. Если же еще какого-то неподготовленного политического юнца, обычно энпэошника, назначают высоким начальником (министром, депутатом, директором крупного предприятия), то это просто беда. Это то же самое, как если бы лейтенанта с мышлением и опытом замкомвзвода назначили на генеральскую должность командира дивизии, — сколько бы он ни пыжился, все равно до генерала не дотягивает, и дивизией командовать не в состоянии.