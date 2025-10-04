Ричмонд
Лукашенко сказал, что мир хотят переделить, и белорусам некуда деваться

Лукашенко заявил, что белорусам надо выжить.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Петриковский район Гомельской области 4 октября, сказал, что мир хотят переделить, и белорусам некуда деваться. Подробности сообщает БелТА.

— Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить, — заявил президент Беларуси.

Глава государства акцентировал внимание на том, что возвращаться к полешукам и ходить в лаптях, как было когда-то не хочется. Он заявил, что по этой причине необходимо приводить в чувство Полесье.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что на каждого белоруса в год приходится по 407 яиц и 63 кг мяса птицы.

Тем временем Лукашенко сказал использовать перепелиные яйца в меню школ с 2026 года.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал замглавы ВНС Александру Косинцу не лезть вперед батьки в пекло.

А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

