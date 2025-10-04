Как утверждает издание, «согласно внутренним документам, попавшим в EUobserver, в рамках 19-го пакета санкций ЕС намерен внести в черный список еще 120 нефтяных танкеров», якобы связанных с РФ, «в результате чего общее число включенных в список судов достигнет 568».
Кроме того, ЕС готовит правовые основания для задержания по меньшей мере 16 «подозрительных нефтяных танкеров» без флага, если они в будущем зайдут в Балтийское море. Среди них следующие суда: Adonia, Apate, Apus, Aquilla II, Bolu, Briont, Ethera, Everdine, Leona, Manaslu, Myra, Nemrut, Omni (теперь называемый Evali), Samos, Tagor и Tassos, утверждает издание.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.