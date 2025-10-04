Глеб Никитин и глава Росстата Сергей Галкин обсудили вопросы сотрудничества

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы государственной статистики Сергеем Галкиным, на которой обсуждались вопросы взаимодействия и использования больших и административных данных.
«Исполнительные органы Нижегородской области уже 190 лет получают большой объём статистических данных, необходимый для анализа и планирования в масштабах региона. За время нашего сотрудничества экономические условия в стране неоднократно менялись, что требовало от исполнительных органов новых управленческих решений. Соответственно, менялась и потребность в информационном обеспечении деятельности органов власти. Статистике всегда удавалось оперативно реагировать на современные тренды и подстраиваться под них, совершенствовать методологию и применять новейшие инструментальные методы обработки данных, чтобы отвечать всё более высоким стандартам предоставления информации», — сказал Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что органы власти региона могут пользоваться собранным массивом статистических данных в современном цифровом формате. Это расширяет возможности оперативного анализа информации. В 2024 году Нижегородстат, министерство экономики и министерство цифрового развития и связи Нижегородской области реализовали проект по переводу массива статистических данных на современную цифровую платформу, которая стала одной из лучших отечественных разработок. Система позволила перейти от ручного ввода данных с внешних носителей к сетевому способу, что сделало информацию доступной для исполнительных органов власти.
«Одна из ключевых задач в рамках реализации Стратегии развития государственной статистики и Росстата до 2030 года — развитие территориальной статистики. Мы пониманием, что для принятия оперативных и взвешенных управленческих решений необходима расширенная статистическая информация на уровне 4 842 населённых пунктов и 51 субтерриториального образования Нижегородской области. Также Росстат готов включить Нижегородскую область в пилотные проекты по расчету ряда показателей — например, в сфере туризма и демографии — на основе больших и административных данных», — отметил на встрече руководитель Росстата.
В ходе встречи Глеб Никитин и Сергей Галкин договорились о совместных мероприятиях для развития системы государственной статистики.
Исполнительные органы Нижегородской области являются основными пользователями официальной статистической информации. Формируемая Нижегородстатом официальная статистическая информация составляет основу анализа социально-экономического положения региона, а данные Росстата позволяют проводить межрегиональное сравнение.