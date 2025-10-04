Глеб Никитин и глава Росстата Сергей Галкин обсудили вопросы сотрудничества

«Исполнительные органы Нижегородской области уже 190 лет получают большой объём статистических данных, необходимый для анализа и планирования в масштабах региона. За время нашего сотрудничества экономические условия в стране неоднократно менялись, что требовало от исполнительных органов новых управленческих решений. Соответственно, менялась и потребность в информационном обеспечении деятельности органов власти. Статистике всегда удавалось оперативно реагировать на современные тренды и подстраиваться под них, совершенствовать методологию и применять новейшие инструментальные методы обработки данных, чтобы отвечать всё более высоким стандартам предоставления информации», — сказал Глеб Никитин.