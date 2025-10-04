Лукашенко призвал относиться к трудовым мигрантам, как к своим людям

Глава государства в субботу отправился на Полесье, где посетил ОАО «Агро-Лясковичи», ознакомившись со строительством сельскохозяйственных объектов в агрогородке Лясковичи. Во время посещения сельхозпредприятия он задал вопрос о кадрах — выяснилось, что на ОАО работают несколько граждан Туркменистана, которые хорошо зарекомендовали себя.