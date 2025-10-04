Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко призвал относиться к трудовым мигрантам, как к своим людям

Президент считает, что при приеме на работу иностранцев прежде всего надо обращать внимание на граждан республик бывшего СССР.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко призвал относится к прибывающим в страну трудовым мигрантам, как к своим людям, сообщила пресс-служба лидера республики.

Глава государства в субботу отправился на Полесье, где посетил ОАО «Агро-Лясковичи», ознакомившись со строительством сельскохозяйственных объектов в агрогородке Лясковичи. Во время посещения сельхозпредприятия он задал вопрос о кадрах — выяснилось, что на ОАО работают несколько граждан Туркменистана, которые хорошо зарекомендовали себя.

«К ним надо относиться, как к своим людям. И детишек обучать, и лечить людей надо», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что, привлекая иностранных работников, в хозяйстве все делают правильно. В этой связи он напомнил белорусскую народную мудрость: бросишь вперед — потом найдешь.

Президент также подчеркнул, что при решении вопроса о трудоустройстве иностранцев необходимо ориентироваться прежде всего на граждан из республик бывшего СССР, так как они являются «нашими людьми».

Лукашенко напомнил, что сейчас ответственность за привлечение трудовых кадров из-за рубежа лежит на руководителях предприятий — они самостоятельно должны решать, кого брать на работу и сколько нужно людей.

Президент отметил, что лучше всего, чтобы иностранцы приезжали в Беларусь семьями — тогда у них совсем другое отношение к работе и ответственности за нее.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше