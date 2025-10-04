Лукашенко призвал относиться к трудовым мигрантам, как к своим людям

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко призвал относится к прибывающим в страну трудовым мигрантам, как к своим людям, сообщила пресс-служба лидера республики.
Глава государства в субботу отправился на Полесье, где посетил ОАО «Агро-Лясковичи», ознакомившись со строительством сельскохозяйственных объектов в агрогородке Лясковичи. Во время посещения сельхозпредприятия он задал вопрос о кадрах — выяснилось, что на ОАО работают несколько граждан Туркменистана, которые хорошо зарекомендовали себя.
«К ним надо относиться, как к своим людям. И детишек обучать, и лечить людей надо», — сказал Лукашенко.
Президент отметил, что, привлекая иностранных работников, в хозяйстве все делают правильно. В этой связи он напомнил белорусскую народную мудрость: бросишь вперед — потом найдешь.
Президент также подчеркнул, что при решении вопроса о трудоустройстве иностранцев необходимо ориентироваться прежде всего на граждан из республик бывшего СССР, так как они являются «нашими людьми».
Лукашенко напомнил, что сейчас ответственность за привлечение трудовых кадров из-за рубежа лежит на руководителях предприятий — они самостоятельно должны решать, кого брать на работу и сколько нужно людей.
Президент отметил, что лучше всего, чтобы иностранцы приезжали в Беларусь семьями — тогда у них совсем другое отношение к работе и ответственности за нее.