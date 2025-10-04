Лукашенко назвал один из самых развитых регионов Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября 2025 года поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2025», который проходит в Белоозерске, и назвал один из самых развитых регионов Беларуси. Подробности обнародовал телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства заметил, что указанный праздник является данью всенародного уважения тем, кто трудится на хлебной ниве и создает благополучие родной Беларуси.
— Брестская область по праву считается одним из самых развитых аграрных регионов страны, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, что в Брестской области живут люди, которые не только бережно хранят лучшие традиции белорусского земледелия, но и смело внедряют современные технологии, показывая пример высокой культуры производства, а также крепкой трудовой дисциплины.
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что ответственность, настойчивость, грамотная организация всех процессов дали возможность достичь отличных результатов. По его словам, прошлогодние показатели были увеличены как как по урожайности, так и по намолоту.
— Благодаря командному духу и сплоченности половина ваших районов преодолела стотысячный рубеж, — уточнил Александр Лукашенко.
Глава государства адресовал слова признательности не только хлеборобам, но также и тем, кто был рядом — механизаторам, водителям, переработчикам, спасателям, медработникам, руководителям различных уровней, инженерам.
