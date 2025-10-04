Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, как белорусам относиться к трудовым мигрантам: «Это наши люди»

Лукашенко сказал, как надо относиться к трудовым мигрантам в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября, в субботу, во время рабочей поездки в Гомельскую область, сказал, как белорусам относиться к трудовым мигрантам, пишет БелТА.

Глава государства, посещая предприятие «Агро-Лясковичи», спросил, хватает ли в хозяйстве работников. Выяснилось, что ОАО привлекает к работе и иностранцев — уже работают несколько человек из Туркменистана, которые хорошо себя зарекомендовали.

Президент Беларуси подобный подход одобрил. Кроме того, он напомнил о том, что ответственность в вопросе привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа лежит на руководителях предприятий и организаций.

По словам Александра Лукашенко, лучше, чтобы мигранты приезжали вместе с семьями, тогда и отношение к работе, и ответственность совсем другие.

— К ним надо относиться, как к своим людям. И детишек обучать, и лечить людей надо. Правильно делаешь. По-белорусски: «Кинь наперед, потом найдешь», — заметил президент Беларуси.

Глава государства обратил внимание на то, что необходимо ориентироваться, особенно на республики бывшего СССР. Говоря о мигрантах, президент заявил:

— Это же наши люди.

Ранее Минобразования озвучило результаты теста на знание госязыка, который сдавали трудовые мигранты в Беларуси.

Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, в чем Беларусь опережает Швейцарию и Германию.

А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше