Лукашенко сказал, как белорусам относиться к трудовым мигрантам: «Это наши люди»

Глава государства, посещая предприятие «Агро-Лясковичи», спросил, хватает ли в хозяйстве работников. Выяснилось, что ОАО привлекает к работе и иностранцев — уже работают несколько человек из Туркменистана, которые хорошо себя зарекомендовали.