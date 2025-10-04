Лукашенко сказал, как белорусам относиться к трудовым мигрантам: «Это наши люди»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября, в субботу, во время рабочей поездки в Гомельскую область, сказал, как белорусам относиться к трудовым мигрантам, пишет БелТА.
Глава государства, посещая предприятие «Агро-Лясковичи», спросил, хватает ли в хозяйстве работников. Выяснилось, что ОАО привлекает к работе и иностранцев — уже работают несколько человек из Туркменистана, которые хорошо себя зарекомендовали.
Президент Беларуси подобный подход одобрил. Кроме того, он напомнил о том, что ответственность в вопросе привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа лежит на руководителях предприятий и организаций.
По словам Александра Лукашенко, лучше, чтобы мигранты приезжали вместе с семьями, тогда и отношение к работе, и ответственность совсем другие.
— К ним надо относиться, как к своим людям. И детишек обучать, и лечить людей надо. Правильно делаешь. По-белорусски: «Кинь наперед, потом найдешь», — заметил президент Беларуси.
Глава государства обратил внимание на то, что необходимо ориентироваться, особенно на республики бывшего СССР. Говоря о мигрантах, президент заявил:
— Это же наши люди.
