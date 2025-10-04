Ричмонд
СМИ: замеченные над аэропортом Мюнхена беспилотники были военными

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Замеченные над аэропортом Мюнхена в ночь на субботу беспилотники якобы были военными разведывательными дронами, утверждает газета Bild со ссылкой на собственную информацию.

Источник: РИА "Новости"

«Речь в Мюнхене шла о военных разведывательных дронах», — говорится в материале.

Полицейский вертолет искал человека, запустившего их, но безуспешно, добавляет издание со ссылкой на секретный отчет федеральной полиции Германии в его распоряжении.

Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над «инновационным центром» немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.

В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 рейсов и отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, эти меры затронули примерно 6,5 тысяч пассажиров.

Газета Bild сообщила 8 августа, что федеральное управление уголовной полиции выявило 270 инцидентов с дронами на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца 2025 года. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщалось о 117 инцидентах. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, в основном речь шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа.

