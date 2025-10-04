Bild: дроны над Мюнхеном были военными разведывательными БПЛА

Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью The Guardian заявил, что Россия внедрила в европейских странах своих «агентов и кротов», которые запускают беспилотники над аэропортами и военными базами. Он подчеркнул, что Москва уже ведет «гибридную войну», и Западу стоит продемонстрировать «коллективную решимость». Заявление было сделано на фоне инцидентов с беспилотниками в различных европейских городах. Последний из них произошел в Мюнхене, где из-за БПЛА пришлось остановить работу аэропорта.