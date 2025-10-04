Ричмонд
Султан Омана совершит визит в Беларусь и встретится с президентом Лукашенко

Рабочий визит белорусского президента в Султанат Оман состоялся в декабре прошлого года, по словам Александра Лукашенко, тогда две страны "стали.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 окт — Sputnik. В понедельник 6 октября с официальным визитом в Беларусь прибудет султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид, состоятся его переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает близкий к главе государства telegram-канал «Пул Первого».

«Лидеры стран рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года в ходе визита президента Беларуси в Оман, обсудят перспективные направления и пути углубления сотрудничества в различных сферах», — говорится в сообщении.

Также в ходе встречи и переговоров на высшем уровне речь пойдет о расширении торгово-экономического сотрудничества. По итогам состоится подписание ряда соглашений.

В мае текущего года белорусский лидер принимал в Минске наследного принца Омана Зеязина бен Хайтама Аль Саида и тогда отметил, что белорусской стороне очень интересен Оман, и обе страны обмениваются предложениями, по которым можно выстраивать дальнейшее взаимодействие.

Также Лукашенко отметил, что по итогам его визита в Оман в декабре 2024-го Беларусь и Оман «стали не просто партнерами, а уже друзьями», а султан Омана Хайсам бен Тарек, принимая белорусского президента у себя в гостях, предложил «стратегические направления сотрудничества» двух государств.

