Султан Омана совершит визит в Беларусь и встретится с президентом Лукашенко

Также Лукашенко отметил, что по итогам его визита в Оман в декабре 2024-го Беларусь и Оман «стали не просто партнерами, а уже друзьями», а султан Омана Хайсам бен Тарек, принимая белорусского президента у себя в гостях, предложил «стратегические направления сотрудничества» двух государств.