В Чехии завершились парламентские выборы

Двухдневное голосование на выборах в нижнюю палату парламента Чехии завершилось. По предварительным данным Чешского телевидения явка избирателей составила около 55%. Во второй день голосования активность снизилась по сравнению с первым днем. На избирательных участках проголосовали около 4,5 тыс. кандидатов, но в парламент попадут лишь 200 из них.

Источник: Reuters

Серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировали, сообщили Чешское статистическое управление и полиция. Предварительные итоги подсчета голосов ожидались вечером в субботу, а официальные результаты планируется опубликовать 6 октября.

Фаворитом выборов называют оппозиционное центристское движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое бывшим премьер-министром Андреем Бабишем. Согласно опросам, за ANO готовы были проголосовать до 30% избирателей. Основным соперником является правящая праволиберальная коалиция SPOLU («Вместе») во главе с премьер-министром Петром Фиалой.

За места в парламенте борются представители 26 партий и политических движений, из которых, по прогнозам, в нижнюю палату пройдут 6−7. Среди претендентов также движения STAN («Старосты и независимые»), SPD («Свобода и прямая демократия»), Чешская пиратская партия, коалиция левых сил Stacilo («Достаточно») и партия автомобилистов Motoriste sobe («Автомобилисты вместе»).