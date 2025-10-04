В Чехии завершились парламентские выборы

Двухдневное голосование на выборах в нижнюю палату парламента Чехии завершилось. По предварительным данным Чешского телевидения явка избирателей составила около 55%. Во второй день голосования активность снизилась по сравнению с первым днем. На избирательных участках проголосовали около 4,5 тыс. кандидатов, но в парламент попадут лишь 200 из них.