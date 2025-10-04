В Тбилиси началось многотысячное шествие оппозиции

Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявила бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.