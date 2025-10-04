В Тбилиси началось многотысячное шествие оппозиции

Сейчас участники акции протеста передвигаются несколькими группами. Окончательная точка сбора — площадь Свободы.
Оппозиция ранее заявляла, что устроит «мирную революцию» в день выборов. С целью обеспечения порядка в центр города перебросили силовиков из разных частей столицы Грузии.
Представители правящей «Грузинской мечты» сообщали, что беспорядки готовят внутренние и внешние силы, но правоохранители будут обеспечивать порядок. Партия уверена в полной победе во всех 64 муниципалитетах.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования изберут мэров пяти самоуправляемых городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэров 59 муниципалитетов и депутатов местных городских собраний — сакребуло.
Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявила бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.