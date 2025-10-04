Додик сообщил, что попросил Путина выработать с Трампом решения по Балканам

«Дополнительно я попросил президента обратить внимание на еще один момент, который может иметь большое значение в переговорах, которые Россия ведет с Соединенными Штатами Америки. Если будет достигнута договоренность между двумя мировыми державами, крайне важно, чтобы внимание к Балканам не оказалось упущенным. Возможно, самым правильным решением было бы, если бы именно Россия и США в рамках своего окончательного соглашения создали комиссию по Балканам, которая помогла бы окончательно стабилизировать ситуацию в регионе за счет выработки прочных решений и правильной организации самих государств», — сказал Додик.