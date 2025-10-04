Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Додик сообщил, что попросил Путина выработать с Трампом решения по Балканам

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил в интервью ТАСС, что просил его не оставлять в диалоге с американским президентом Дональдом Трампом балканскую тематику и попытаться выработать прочные решения.

Источник: РИА "Новости"

«Дополнительно я попросил президента обратить внимание на еще один момент, который может иметь большое значение в переговорах, которые Россия ведет с Соединенными Штатами Америки. Если будет достигнута договоренность между двумя мировыми державами, крайне важно, чтобы внимание к Балканам не оказалось упущенным. Возможно, самым правильным решением было бы, если бы именно Россия и США в рамках своего окончательного соглашения создали комиссию по Балканам, которая помогла бы окончательно стабилизировать ситуацию в регионе за счет выработки прочных решений и правильной организации самих государств», — сказал Додик.

По его словам, встреча с президентом России «в рамках отведенного времени дала возможность обсудить все вопросы», которые стороны планировали. «И, разумеется, неизбежно речь шла о ситуации у нас. Мне было важно услышать его оценку происходящего, — подчеркнул Додик. — Мы обсудили некоторые формы сотрудничества, которые ранее договаривались развивать, и, учитывая нынешние обстоятельства, мы должны планировать наше экономическое взаимодействие, а также культурное сотрудничество, сотрудничество в спорте».

«Так, одна наша команда в ближайшее время будет играть в ВТБ-лиге, что свидетельствует о том, что определенные барьеры удается преодолевать, несмотря на возможные угрозы со стороны европейских ассоциаций. Участвуя в европейских кубках, мы делаем выбор в пользу ВТБ-лиги. Мы будем играть, и нам дадут возможность встречаться на баскетбольной площадке с ведущими клубами Российской Федерации», — рассказал президент Республики Сербской.

По его словам, все эти вопросы, безусловно, были важной частью двусторонних переговоров. «Для меня имело особое значение сохранить уверенность в стратегической поддержке, которую Россия оказывает в Совете Безопасности ООН — в отношении тех проблем, которые там поднимаются и о которых мы также говорили с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — добавил Додик.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше