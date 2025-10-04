Вячеслав Федорищев наградил лучших учителей Самарской области

«Хотел бы лично вам сказать слова огромного уважения к вашему труду, к вашей службе, служению, призванию. Сам был школьником. Знаю, как с ребятами иногда бывает сложно. Дар учителя — найти подход к каждому. Благодаря доброте, душевному теплу, человеческому отношению. И ведь нельзя забывать, что педагоги совмещают работу с семьей, своими личными делами, планами, ищут баланс между домом и работой. Это огромная дисциплина и большой труд, и у вас получается», — отметил глава региона.