Лукашенко рассказал, кто и почем покупает молоко с его подворья

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Молочную продукцию с президентского подворья люди покупают детям, сам глава государства ее практически не употребляет, об этом президент Александр Лукашенко рассказал в субботу во время рабочей поездки в Гомельскую область.
Глава государства побывал ОАО «Агро-Лясковичи» в Петриковском районе, где сейчас ведется строительство двух коровников и доильно-молочного блока. Здесь же белорусский лидер рассказал чиновникам, какие молочные удои получает на президентском подворье.
«Корова в среднем, у меня 25 дойных коров, в среднем 45 литров по году, почти 5 ведер молока», ― отметил Лукашенко.
Также президент рассказал, где и как используется молочная продукция с его подворья, и сколько за нее платят.
«Он (управделами президента Юрий Назаров ― Sputnik) ничего не платит, молоко все забирает, пьет, ест, правительство кормит. Если люди какие-то покупают, они даже не спрашивают деньги, они детям покупают», ― сказал глава государства.
Белорусский лидер признался, что сам молочные продукты почти не употребляет, но «кто хочет желающие, мы продаем, они цену не спрашивают, потому что детям очень нравится».
Он также добавил, что к коровам на молочных фермах, чтобы они давали приличные удои, «отношение должно быть человеческое».