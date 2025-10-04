Выделят один из лучших участков под застройку. Беспрозванных призвал Беларусь поучаствовать в строительстве курорта «Белая дюна»

Среди направлений возможного сотрудничества губернатор Алексей Беспрозванных назвал и сферу туризма, рекреации и медицины.
Он также призвал белорусских инвесторов к участию в проекте «Белая дюна» на побережье Балтийского моря. «Готовы предложить необходимые площадки. Сегодня инвесторы уже достаточно активно изучают наши возможности», — отметил губернатор.
Беспрозванных пояснил, что калининградцы очень любят Беларусь, особенно за санаторно-курортный отдых. «И мы сегодня обсуждали, что у нас есть большой проект “Белая дюна” по инициативе нашего президента, в котором мы тоже предлагаем белорусской стороне открыть санаторно-курортное лечение. Готовы выделить хороший, один из лучших, наверное, участков, чтобы показали весь свой профессионализм», — сказал Беспрозванных.
«Белая дюна» в Поваровке может закончиться банальной распродажей земли под жильё.