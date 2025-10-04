У Трампа нашли подземный город на случай третьей мировой войны

«Трамп открыл двери своего подземного бункера на случай ядерной войны, показав подземный город, построенный для его защиты», — говорится в материале.
Как отмечает издание, подземный город Шайенн-Маунтин расположен на глубине около 600 метров под гранитными скалами в Колорадо. Он состоит из сети тоннелей и помещений.
Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной. По его словам, украинский кризис мог перерасти в третью мировую, но теперь мир не окажется в этой ситуации.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше