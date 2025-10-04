Трамп не потерпит от ХАМАС промедлений в освобождении заложников

«Я не потерплю задержек, которые, как многие считают, неизбежны, и любого исхода, при котором Газа снова станет представлять угрозу», — написал он в Truth Social.
Американский лидер отметил, что ХАМАС необходимо действовать быстро, иначе все будет потеряно.
29 сентября Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» Трампа, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации.
3 октября движение объявило о передаче посредникам своего ответа на предложение президента США по Газе. Радикалы выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших.