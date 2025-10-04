Протестующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца на улице Атонели, чтобы опротестовать проходящие в стране муниципальные выборы, сообщает ТАСС.
Премьер Грузии: кандидаты от правящей партии побеждают на выборах В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления.
По словам корреспондента агентства с места событий, там началась потасовка между манифестантами и стражами порядка. Стремясь оттеснить демонстрантов, правоохранители применили перцовый газ. Митингующие сразу отступили, но потом вновь продолжили штурм и прорвали ограждение. Как стало известно корреспонденту, от перцового газа пострадал известный грузинский оперный певец, сторонник оппозиции Паата Бурчуладзе.
Отмечается, что демонстранты принесли с собой металлические ограждения. Также участники акции протеста стали бросать камни в президентский дворец и запускать пиротехнику в сторону правоохранителей. МВД Грузии стягивает дополнительные наряды полиции. Ведомство выпустило заявление, в котором говорится, что акция вышла за рамки закона, митингующих призывают разойтись. Против них уже стали применять водометы, а также пистолеты с газовыми шашками. О задержаниях пока не сообщается.
Власти республики ранее предупреждали организаторов манифестаций, что правонарушения будут наказываться по всей строгости закона.
4 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» одерживают уверенную победу с результатом выше 70% во всех муниципалитетах страны. -0-