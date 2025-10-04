Протестующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца

Отмечается, что демонстранты принесли с собой металлические ограждения. Также участники акции протеста стали бросать камни в президентский дворец и запускать пиротехнику в сторону правоохранителей. МВД Грузии стягивает дополнительные наряды полиции. Ведомство выпустило заявление, в котором говорится, что акция вышла за рамки закона, митингующих призывают разойтись. Против них уже стали применять водометы, а также пистолеты с газовыми шашками. О задержаниях пока не сообщается.