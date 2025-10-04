N12: переговоры по прекращению огня в Газе начнутся 5 октября

Израиль хочет сосредоточить переговоры на вопросе об освобождении всех заложников и отложить обсуждение их имен, а также линий отвода израильских войск и прекращения огня. Однако неизвестно, согласится ли «Хамас» выждать время между освобождением заложников и выводом израильских войск.