N12: переговоры по прекращению огня в Газе начнутся 5 октября

Переговоры по прекращению войны в секторе Газа и освобождению заложников в рамках плана президента США Дональда Трампа начнутся 5 октября в Египте. Об этом сообщил израильский телеканал N12 со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Делегацию Израиля на встрече возглавит министр стратегического планирования Рон Дермер. В переговорах также примет участие делегация США. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф уже направляется в Египет, сообщил собеседник телеканала.

«На первом этапе переговоры будут посвящены технической координации механизма освобождения заложников, а затем планируется провести предметные переговоры относительно следующих этапов соглашения», — рассказал источник N12.

Израиль может продолжить боевые действия, если стороны не достигнут соглашения. «Нас ждет драматичная неделя», — заявил телеканалу высокопоставленный чиновник.

Сотрудники служб безопасности уже начали составлять список заключенных, которых освободят в рамках подготовки к ускоренным переговорам с «Хамасом». Переговорные группы начали составлять карты отвода войск.

Израиль хочет сосредоточить переговоры на вопросе об освобождении всех заложников и отложить обсуждение их имен, а также линий отвода израильских войск и прекращения огня. Однако неизвестно, согласится ли «Хамас» выждать время между освобождением заложников и выводом израильских войск.

Сегодня в «Хамас» заявили, что не намерены сдавать оружие до создания государства Палестина с национальной армией. Представитель движения отметил, что «Хамас» не рассчитывает на гарантии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по перемирию в секторе Газа.

