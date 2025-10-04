Взрыв и стрельба произошли в тюрьме рядом с президентским дворцом в Сомали

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Baidoa Online, атаку на тюрьму совершили радикальные исламисты из группировки «Аш-Шабаб». По данным портала, сначала у ворот тюрьмы взорвался заминированный автомобиль, затем в здание ворвались вооруженные боевики, которые вступили в перестрелку с сотрудниками сил безопасности. В результате погибли как минимум несколько человек. На кадрах, которые находятся в распоряжении портала, видны обломки взорвавшегося автомобиля, а также бегущие с места происшествия заключенные. -0-