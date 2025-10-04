Ричмонд
На улицах Тбилиси горят баррикады. Протесты в Грузии

В Тбилиси на фоне местных выборов оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — применен слезоточивый газ, есть пострадавшие. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию. Демонстранты требуют отставки властей и возобновления движения к ЕС. Силовики используют дубинки и водометы, в столицу стягиваются новые участники протеста. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

19:41.

19:35 Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в столкновениях у президентского дворца в Тбилиси, сообщает «Имеди».

19:34.

19:29 «Имеди»: по предварительным данным штабов правящей партии «Грузинская мечта», она одерживает победу на выборах, набрав более 70% голосов во всех муниципалитетах — включая Тбилиси и крупнейшие города страны, заявил премьер Ираклий Кобахидзе.

19:21 Несколько правоохранителей пострадали на митинге у президентского дворца в Тбилиси, передает телекомпания «Имеди».

19:20 ⚡Митингующие в Тбилиси подожгли ограждения, которые они сделали из мебели ресторана.

19:01 ~Избирательные участки~ для голосования на выборах в органы местного самоуправления в Грузии ~закрылись~.

19:00 РИА Новости: митингующие в Тбилиси продолжают забрасывать камнями здание резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, несмотря на предупреждения находящихся там сотрудников спецназа.

18:35 Дополнительные бригады спецназа мобилизовали у резиденции президента Грузии, где митингующие пробили ограждения, передает корреспондент РИА Новости.

18:35 Добрый вечер, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию беспорядков в Тбилиси после победы правящей партии на местных выборах и связанных с ними событиях.

