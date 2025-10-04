На улицах Тбилиси горят баррикады. Протесты в Грузии

19:41.
19:35 Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в столкновениях у президентского дворца в Тбилиси, сообщает «Имеди».
19:34.
19:29 «Имеди»: по предварительным данным штабов правящей партии «Грузинская мечта», она одерживает победу на выборах, набрав более 70% голосов во всех муниципалитетах — включая Тбилиси и крупнейшие города страны, заявил премьер Ираклий Кобахидзе.
19:21 Несколько правоохранителей пострадали на митинге у президентского дворца в Тбилиси, передает телекомпания «Имеди».
19:20 ⚡Митингующие в Тбилиси подожгли ограждения, которые они сделали из мебели ресторана.
19:01 ~Избирательные участки~ для голосования на выборах в органы местного самоуправления в Грузии ~закрылись~.
19:00 РИА Новости: митингующие в Тбилиси продолжают забрасывать камнями здание резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, несмотря на предупреждения находящихся там сотрудников спецназа.
18:35 Дополнительные бригады спецназа мобилизовали у резиденции президента Грузии, где митингующие пробили ограждения, передает корреспондент РИА Новости.
18:35 Добрый вечер, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию беспорядков в Тбилиси после победы правящей партии на местных выборах и связанных с ними событиях.