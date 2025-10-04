На улицах Тбилиси горят баррикады. Протесты в Грузии

В Тбилиси на фоне местных выборов оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — применен слезоточивый газ, есть пострадавшие. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию. Демонстранты требуют отставки властей и возобновления движения к ЕС. Силовики используют дубинки и водометы, в столицу стягиваются новые участники протеста. «Газета.Ru» ведет хронику событий.